إسرائيل تطالب مصر بوقف التشويش على الاتصالات الخليوية

إسرائيل تطالب مصر بوقف التشويش على الاتصالات الخليوية
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توجه إسرائيليون يقطنون على الحدود المتاخمة لسيناء للرئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش المصري؛ للتدخل لوقف التشويشات على شبكة الاتصالات والهواتف الخليوية في جنوب البلاد والمناطق الحدودية.

ووفق ما أورد موقع (عرب 48)، فقد اشتكى مستوطنون في منطقة (غلاف قطاع غزة) من استمرار التشويش على هواتفهم النقالة لأكثر من أسبوع، الأمر الذي عطل الكثير من مصالحهم، وأثر على شعور الأمن داخلهم، بحسب ادعاءاتهم.

وحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن التشويش مصدره شمال جزيرة سيناء، حيث يخوض الجيش المصري حرباً ضد الجماعات والتنظيمات المسلحة منذ أسابيع.

ونقلت القناة الثانية العبرية، عن رئيس المجلس الإقليمي (أشكول) غادي يركوني قوله: إن سكان منطقته، يدفعون ثمن تواجدهم في المثلث الحدودي قطاع غزة ومصر والنقب، وأن مصدر التشويش من الجيش المصري بشمال سيناء، داعياً الجهات المختصة إلى سرعة التدخل لحل المسألة.

وأضاف: أنه يتوجب التواصل مع الجانب المصري بالسرعة الممكنة لحل الإشكال، وأنه لا يمكن ترك سكان الغلاف، وهي المنطقة الأكثر سخونة دون تغطية من الهواتف النقالة، حيث تعتبر الاتصالات الخلوية، وسيلة التواصل الأولى ساعة الطوارئ.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية عن تعرض الشبكات الخليوية الإسرائيلية للتشويش، وبخاصة بمناطق الجنوب.

وقالت الوزارة: إن التقديرات تشير إلى أن مصدر التشويش من الحدود الجنوبية، وأنه يجري التحري حول هذا الأمر، والعمل مع الجهات المختصة لإنهاء التشويش.

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