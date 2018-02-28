الرئيس الأفغاني يطالب بالاعتراف بطالبان كمنظمة سياسية

فيديو أرشيفي: حركة طالبان تستعرض قوتها

رام الله - دنيا الوطنطالب الرئيس الأفغاني أشرف غني بالاعتراف بحركة طالبان المتطرفة كمنظمة سياسية.ونقلت قناة (تولو نيوز) الأفغانية عن غني قوله: "إن الحكومة الأفغانية، ستمنح أعضاء حركة طالبان وأفراد عائلاتهم بطاقات شخصية، كما ستعمل على رفع العقوبات عن زعماء الحركة".وأضاف: "سنعمل أيضاً على قائمة لإطلاق سراح المعتقلين في طالبان".وأشار غني إلى أن الحكومة، ستضمن الأمن لأعضاء الحركة، الذين سينضمون إلى عملية السلام، مشيراً إلى جاهزيته لأخذ موقف طالبان بعين الاعتبار أثناء محادثات السلام، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكانت الأوضاع الأمنية في أفغانستان، تدهورت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.وشنت حركة طالبان، التي قد استولت على أراض كبيرة في المناطق الزراعية، هجوماً على المدن الكبيرة، كما ازداد في الأراضي الأفغانية نفوذ تنظيم الدولة.