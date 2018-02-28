الرئيس الأفغاني يطالب بالاعتراف بطالبان كمنظمة سياسية

الرئيس الأفغاني يطالب بالاعتراف بطالبان كمنظمة سياسية
الرئيس الأفغاني أشرف غني
رام الله - دنيا الوطن
طالب الرئيس الأفغاني أشرف غني بالاعتراف بحركة طالبان المتطرفة كمنظمة سياسية.

ونقلت قناة (تولو نيوز) الأفغانية عن غني قوله: "إن الحكومة الأفغانية، ستمنح أعضاء حركة طالبان وأفراد عائلاتهم بطاقات شخصية، كما ستعمل على رفع العقوبات عن زعماء الحركة".

وأضاف: "سنعمل أيضاً على قائمة لإطلاق سراح المعتقلين في طالبان".

وأشار غني إلى أن الحكومة، ستضمن الأمن لأعضاء الحركة، الذين سينضمون إلى عملية السلام، مشيراً إلى جاهزيته لأخذ موقف طالبان بعين الاعتبار أثناء محادثات السلام، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكانت الأوضاع الأمنية في أفغانستان، تدهورت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

وشنت حركة طالبان، التي قد استولت على أراض كبيرة في المناطق الزراعية، هجوماً على المدن الكبيرة، كما ازداد في الأراضي الأفغانية نفوذ تنظيم الدولة.

فيديو أرشيفي: حركة طالبان تستعرض قوتها

 

أخبار ذات صلة

مرة جديدة.. التحقيق مع نتنياهو وزوجته بالقضية 4000 الجمعة المقبل

مرة جديدة.. التحقيق مع نتنياهو وزوجته بالقضية 4000 الجمعة المقبل

الأحزاب الدينية الإسرائيلية تطالب بسن قانون التجنيد قبل المصادقة على الميزانية

الأحزاب الدينية الإسرائيلية تطالب بسن قانون التجنيد قبل المصادقة على الميزانية

مسؤول إسرائيلي يطالب بإخراج إيران من عضوية لجنة مكافحة الإرهاب

مسؤول إسرائيلي يطالب بإخراج إيران من عضوية لجنة مكافحة الإرهاب

شاكيد: إذا احتاج الأمر سيتم فتح تحقيق جنائي بقضية (بيزك)

شاكيد: إذا احتاج الأمر سيتم فتح تحقيق جنائي بقضية (بيزك)

تمديد اعتقال مشبويهن رئيسيين في قضية فساد نتنياهو (بيزك)

تمديد اعتقال مشبويهن رئيسيين في قضية فساد نتنياهو (بيزك)

البيت الأبيض يمنع صهر ترامب من الاطلاع على المعلومات السرية للغاية

البيت الأبيض يمنع صهر ترامب من الاطلاع على المعلومات السرية للغاية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الرئيس يتسلم التقرير السنوي لهيئة التوجيه السياسي والوطني

الرئيس يتسلم التقرير السنوي لهيئة التوجيه السياسي والوطني

وزيرة المرأة: القدس كانت وما زالت وستبقى عربية

وزيرة المرأة: القدس كانت وما زالت وستبقى عربية

الهرفي يناقش خطة الرئيس عباس للسلام مع مستشاري ماكرون

الهرفي يناقش خطة الرئيس عباس للسلام مع مستشاري ماكرون

فيديو وصور: لأول مرة في غزة.. افتتاح مدرسة صديقة للطفل

فيديو وصور: لأول مرة في غزة.. افتتاح مدرسة صديقة للطفل

عربي

إيران: ليس لدينا قواعد عسكرية في سوريا

إيران: ليس لدينا قواعد عسكرية في سوريا

مصرع 32 حوثياً بقصف مدفعي وجوي للتحالف العربي

مصرع 32 حوثياً بقصف مدفعي وجوي للتحالف العربي

زبيدة تكذّب (بي بي سي): الأمن المصري لم يعتقلني.. وأمي (إخونجية)

زبيدة تكذّب (بي بي سي): الأمن المصري لم يعتقلني.. وأمي (إخونجية)

الجيش السوري يسيطر على بلدة في الغوطة الشرقية

الجيش السوري يسيطر على بلدة في الغوطة الشرقية

منوعات

صور: مريم سعيد تخطف الأنظار بإطلالة تبلغ كلفتها 4000 دولار

صور: مريم سعيد تخطف الأنظار بإطلالة تبلغ كلفتها 4000 دولار

فيديو: الحبس سنتين لبطلة كليب &#34;بص&#34;وسط اتهامها بالتحريض على الفسق

فيديو: الحبس سنتين لبطلة كليب "بص"وسط اتهامها بالتحريض على الفسق

فيديو: هجوم حاد على ياسمين رئيس بسبب بدلة رقص

فيديو: هجوم حاد على ياسمين رئيس بسبب بدلة رقص

صور: أليسا تضع غادة عبد الرازق في موقف مُحرج أمام الملايين

صور: أليسا تضع غادة عبد الرازق في موقف مُحرج أمام الملايين