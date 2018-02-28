بعد أشهر من "استقالة الرياض".. الحريري يزور السعودية مجدداً

رام الله - دنيا الوطن

غادر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية (الرياض) في أول زيارة إلى السعودية بعد أن أعلن استقالته بشكل مباشر من هناك في تشرين الثاني/ نوفمبر.



وقال المكتب الإعلامي للحريري، إن الزيارة تأتي استجابة لدعوة نقلها المبعوث السعودي نزار العلولا، الذي التقى معه يوم الاثنين في بيروت، مضيفاً أن الحريري سيلتقي مع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



وكان مكتب الحريري، قد ذكر في وقت سابق، أنه قَبِلَ الدعوة، وأنه سيزور الرياض في أقرب وقت ممكن، دون تحديد موعد.



وكانت آخر زيارة للحريري إلى المملكة في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، وأعلن استقالته من هناك في خطاب بثه التلفزيون بعدها بيوم.



واتهم مسؤولون لبنانيون السعودية بإجبار الحريري حليفها الوثيق على الاستقالة، ووضعه قيد إقامة جبرية فعلية إلى أن تدخلت فرنسا، فيما تنفي السعودية ذلك.



وعاد الحريري إلى بيروت بعدها بأسابيع، وعدل عن استقالته ليطوي صفحة أزمة، أثارت مخاوف على استقرار لبنان السياسي والاقتصادي.



ودفعت الأزمة لبنان إلى الواجهة في صراع على النفوذ بين تحالف تقوده السعودية من جهة، وإيران وحلفاؤها ومنهم جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية من جهة أخرى.



وبعد عودته، جددت حكومته الائتلافية التي تضم جماعة حزب الله، التأكيد على سياسة الدولة، بالنأي بالنفس عن الصراعات في العالم العربي.