غارة جوية أمريكية تودي بحياة شخصين من حركة الشباب الصومالية

فيديو أرشيفي: مقتل ستة عناصر من حركة الشباب الصومالية في غارات جوية للجيش الأمريكي

رام الله - دنيا الوطنلقي شخصان مصرعهما أمس الثلاثاء، فيما أصيب آخر في غارة جوية أمريكية، استهدفت مقاتلي حركة الشباب في الصومال، بحسب ما قاله الجيش الأمريكي.وقال بيان للقيادة الأميركية في أفريقيا: "إن الغارة الجوية نفذت بالقرب من جيليب فى منطقة جوبا الوسطى"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).نفذت الولايات المتحدة عدداً متزايداً من الضربات الجوية بواسطة طائرات غير مأهولة في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي بالتنسيق مع حكومة الصومال، ومعظمها ضد الشباب، ولكن عدداً صغيراً استهدف مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة في منطقة بونتلاند في الشمال.