إصابة 11 شخصاً بالإعياء بعد فتح رسالة مشبوهة في قاعدة للمارينز

رام الله - دنيا الوطن

أصيب 11 شخصاً بالإعياء، بعد فتح رسالة فيها مادة مشبوهة بقاعدة عسكرية تابعة لقوات (المارينز) في مدينة أرلينغتون بولاية فرجينيا الأمريكية، بحسب ما قالته إدارة الإطفاء، ومتحدثة باسم القاعدة العسكرية.



وأوضحت الإدارة والمتحدثة، أنه جرى نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وقال سلاح مشاة البحرية الأميركية (المارينز): "إن الرسالة أرسلت إلى قاعدة ماير-هندرسون هول، وقد تم إخلاء المبنى الذي فتحت فيه".



وأضاف: "إن عدداً من عناصر المارينز يتلقون العلاج بعد هذا الحادث، والتحقيق جار".



من جهته، قال جهاز الإطفاء في أرلينغتون في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن 11 شخصاً شعروا بإعياء إثر فتح رسالة في القاعدة العسكرية".



وقال ثلاثة عسكريين لشبكة (سي. إن. إن): "إنهم شعروا بحروق في اليدين والوجه إثر فتح الرسالة".



من جهته، قال براين بلوك المتحدث باسم (المارينز)، لـ (وكالة فرانس برس): "إنه من المبكر جداً التكهن بشأن ما جرى، علينا أن ننتظر، وأن نترك المحققين يقومون بعملهم"، مشيراً إلى أنه لا يمكن في الوقت الراهن معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بهجوم "إرهابي" أم لا.