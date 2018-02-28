جزائرية تضرم النار في جسدها بقاعة محكمة.. وهذا السبب

جزائرية تضرم النار في جسدها بقاعة محكمة.. وهذا السبب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أضرمت سيدة جزائرية في ولاية تيبازة الساحلية النار في جسدها، عقب صدور حكم قضائي يدين ولديها وزوجها في قضية مخدرات.

وذكر موقع صحيفة (النهار الجديد)، أن السيدة البالغة من العمر (45 عاماً) قدمت للاستماع إلى الحكم القضائي، الذي سيصدر في حق نجليْها وزوجها، بعد أن تم توقيفهم قبل ثلاثة أشهر في قضية متاجرة بالمخدرات، وأُلقي القبض عليهم في حالة تلبس.

 وقد صدر حكم بثلاث سنوات سجن نافذاً، في حق الثلاثة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وبحسب مصادر للصحفية، فإن الجلسة كانت تسير في هدوء تام، قبل أن تفاجئ السيدة الجميع بسكب البنزين على نفسها وإشعال النار في جسدها، ليندلع لهيب كاد أن يمتد لأشخاص آخرين كانوا جالسين بالقرب منها.

وسارع أحد عناصر الأمن بخطف رداء (جبة) إحدى المحاميات من يدها، وشرع بإطفاء الحريق الذي اندلع في وجه السيدة، في الوقت الذي كان الجميع ينظر للمشهد بهلع.

وقالت الصحيفة: "إن المرأة المعنية قامت بإدخال قارورة ماء فيها بنزين، ووضعتها داخل حقيبتها، واستغلت زحمة الدخول إلى قاعة المحكمة، فلم تثر انتباه رجال الشرطة وعمال مجلس القضاء، لتقوم مباشرة بتنفيذ فعلتها عقب صدور الحكم القضائي".

ونُقلت المرأة إلى مستشفى تيبازة الجديد، حيث أحيطت بإجراءات أمنية مشددة، وأشار مصدر طبي إلى أن حالة المعنية ليست خطيرة.

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