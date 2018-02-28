عشراوي: الحراك الفلسطيني والاستنكار الدولي أدى لتجميد اسرائيل الضرائب على أملاك الكنيسة

عشراوي: الحراك الفلسطيني والاستنكار الدولي أدى لتجميد اسرائيل الضرائب على أملاك الكنيسة
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي قرار إسرائيل تجميد الضرائب على الأملاك الكنسية في مدينة القدس انتصار للموقف الموحد للكنائس المسيحية.

وأكدت في بيان لها اليوم الثلاثاء، على أن الرفض الفلسطيني والاستنكار الدولي دفع نحو تراجع إسرائيل عن خطواتها العدائية، وقالت:" إن الحراك المحلي والعالمي أثمر وساهم في لجم المؤسسة الإسرائيلية ودفعها نحو تجميد قرارها، والمطلوب الان هو مواصلة هذا الحراك لإجبار إسرائيل على الغاء إجراءاتها الجائرة ووقف انتهاكاتها المتواصلة والممنهجة بحق المقدسات الفلسطينية".

وطالبت عشراوي المجتمع الدولي بضرورة التدخل لمنع سيطرت إسرائيل على المقدسات والاوقاف الفلسطينية تطبيقا للقرارات والقوانين الدولية، وأضافت:" يجب على دولة الاحتلال أن تلغي هذا القرار، وترفع يدها عن الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، وألا تعبث بالوضع القائم والوضع التاريخي والقانوني؛ فإسرائيل لا تمتلك صلاحية المساس بها وبوضعها الموروث منذ قرون، كما أن إقامة لجنة للتباحث في مسار جديد لفرض الضرائب على الكنائس المقدسية أمرا غير مقبول ولا يشكل حلا فالأماكن المقدسة لا تخضع لسيادة دولة الاحتلال وقراراتها".

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