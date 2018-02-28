الاتحاد الأوروبي و(أونروا) يؤكدان على الالتزام القوي بخدمة لاجئي فلسطين

رام الله - دنيا الوطن

يعقد الاتحاد الأوروبي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) حوارا استراتيجيا حول سبل المضي قدما في شراكتهما.



ويجري هذا الحوار في ضوء الأزمة المالية الحالية التي تواجه الأونروا والحاجة إلى توسيع قاعدة مانحيها ومواصلة الإصلاحات في الوكالة.



ولا يزال الاتحاد الأوروبي و(أونروا) ملتزمين بحماية حقوق لاجئي فلسطين ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن وسوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.



وقال المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانيس هان: "الاتحاد الأوروبي لا يزال مصمما بالوفاء بالتزاماته تجاه لاجئي فلسطين و(أونروا)".



وأضاف: "لقد قمنا بتسريع صرف تبرعاتنا لموازنة الأونروا البرامجية في عام 2018 ونحن ملتزمون بالمحافظة على المستوى الحالي من الدعم حتى عام 2020، وإنني أقدر أهمية توفير الأونروا بالقدرة على التنبؤ في هذه الظروف العصيبة. إن الوكالة تعد عامل استقرار حاسم في الشرق الأوسط؛ ونحن نشدد على حاجة الأونروا، بالتوازي، لمواصلة الإصلاحات العميقة والتركيز على احتياجات اللاجئين الأشد عرضة للمخاطر".



بدوره، أعرب المفوض العام للأونروا بيير كرينبول عن امتنانه بالقول: "مرة أخرى، يمكن لـ (أونروا) أن تعتمد على دعم الاتحاد الأوروبي من أجل التغلب على التحديات غير المسبوقة التي تواجهها، وطوال عقود، كان الاتحاد الأوروبي واحدا من أكثر المانحين الذين يمكن الاعتماد عليهم، وإنني ممتن للغاية للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في تعبئة المجتمع الدولي من أجل استجابة عالمية منسقة لأشد أزمة مالية تواجهنا خلال سبعين عاما من عمرنا ومن أجل مساعدتنا في بناء تحالفات تمويلية جديدة نحتاج إليها من أجل العمل على ضمان تحسين التنوع في الدخل".



ويعمل تمويل الاتحاد الأوروبي على دعم برامج (أونروا) الضرورية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية؛ والتي توفر تعليما نوعيا لنصف مليون طفل ورعاية صحية أولية لأكثر من 3,5 مليون مريض في الأردن وسوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.



ويذكر أن الحوار الاستراتيجي قد ناقش وضع الموازنة الصعب لـ (أونروا) والذي تفاقم جراء الإعلان الأخير لحكومة الولايات المتحدة بوقف جزء كبير من تمويلها.



كما ناقش الاتحاد الأوروبي و(أونروا) أيضا أجندة إصلاحات الوكالة واتفقا على الحاجة إلى ضمان خدمات الوكالة الرئيسة، وخصوصا تلك المقدمة للاجئين الأشد تهميشا وكذلك البحث في فرص كسب التأييد المشتركة من أجل تسليط الضوء على محنة لاجئي فلسطين على المستوى العالمي.