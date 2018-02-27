قائد سلاح الجو الأميركي يحذر: الحرب خارج كوكب الأرض قادمة

رام الله - دنيا الوطن

توقع الجنرال ديفيد غولدفين قائد سلاح الجو الأميركي، أن تندلع حرب فضائية في غضون سنوات، مطالبا بالتحضير لمعركة تدور خارج كوكب الأرض.



وقال غولدفين، في المؤتمر السنوى الـ34 للحرب الجوية والتعرض التكنولوجي في أورلاندو: "لقد حان الوقت لأن نعمل من أجل التفوق الفضائي بنفس الشغف الذي يجعلنا متفوقين حاليا في الأجواء"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



ويقول كبار مسؤولي الجيش الأميركي، منذ عدة سنوات: "إن الفضاء جزء لا يتجزأ من الخطط المستقبلية"، حسب ما أشار موقع (بريكينغ ديفينس).



لكن هذه التصريحات الصادرة عن أكبر ضابط في القوات الجوية الأميركية، تأتي بعد اقتراح من سياسيين من أجل إنشاء فرع جديد في الجيش يتخصص في حروب الفضاء.



واقترحت اللجنة الفرعية للقوات الاستراتيجية تشكيل ما وصفته بـ"قوات الفضاء".



وسيوكل لهذه القوات، التي ستنشأ على غرار قوات المارينز، مهمة حماية الولايات المتحدة ضد القوى العظمى الأخرى في حالة نشوب حرب.



وواجهت فكرة إنشاء أول فرع جديد للجيش الأميركي في 70 عاما مقاومة كبيرة، وتم إلغائها في ديسمبر 2017، بسبب تقليص النفقات.



لكن الجنرال غولدفين عبر عن ثقته في استعداد القوات الجوية الأميركية لحروب الفضاء، قائلا:" أعتقد أننا سنحارب في الفضاء في غضون سنوات".



وشدد الجنرال غولدفين إن سلاح الجو الأميركي هو الأفضل لحماية مصالح البلاد في الفضاء، مؤكدا "أعتقد أننا سنقاتل من الفضاء في غضون سنوات".