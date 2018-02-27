مصرع 30 حوثيا في قصف لطيران التحالف العربي على محافظة الجوف

فيديو أرشيفي: قتلى من الحوثيين في قصف للتحالف العربي بمحافظة الجوف

رام الله - دنيا الوطنلقي 30 مسلحاً من جماعات الحوثي مصرعهم اليوم الثلاثاء، فيما تم تدمير مركبات عسكرية تابعة لهم، في غارة جوية شنتها طائرات التحالف العربي في محافظة الجوف.واستهدف القصف تجمعا لجماعات الحوثي بالقرب من (سوق الاثنين)، في مديرية المتون غربي محافظة الجوف، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات، آليات قتالية تابعة للجماعات في المديرية، مما أدى إلى تدمير دبابتين ومركبة عسكرية، إلى جانب سقوط قتلى وجرحى من الجماعات.