مصرع 30 حوثيا في قصف لطيران التحالف العربي على محافظة الجوف

مصرع 30 حوثيا في قصف لطيران التحالف العربي على محافظة الجوف
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 30 مسلحاً من جماعات الحوثي مصرعهم اليوم الثلاثاء، فيما تم تدمير مركبات عسكرية تابعة لهم، في غارة جوية شنتها طائرات التحالف العربي في محافظة الجوف.

واستهدف القصف تجمعا لجماعات الحوثي بالقرب من (سوق الاثنين)، في مديرية المتون غربي محافظة الجوف، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات، آليات قتالية تابعة للجماعات في المديرية، مما أدى إلى تدمير دبابتين ومركبة عسكرية، إلى جانب سقوط قتلى وجرحى من الجماعات.

فيديو أرشيفي: قتلى من الحوثيين في قصف للتحالف العربي بمحافظة الجوف

 

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