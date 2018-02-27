مصرع ثلاثة جنود مصريين و11 مسلحا في سيناء

فيديو أرشيفي: عملية شاملة للجيش المصري في سيناء والدلتا

رام الله - دنيا الوطنلقي ثلاثة جنود مصريين مصرعهم اليوم الثلاثاء، فيما قتل 11 مسلحا شديدي الخطورة، في اطار العملية الامنية التي ينفذها الجيش المصري شمال ووسط سيناء، بحسب ما أعلنه الجيش المصري.وقال الجيش في بيان له: "على مدار الأيام الأربعة الماضية، قامت القوات الجوية باستهداف وتدمير 20 هدفا وعدد من المقار التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة للانطلاق، بالإضافة إلى سيارتين مفخختين"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وأضاف: "تم القصف المدفعى لـ 185 هدفا بمناطق العمليات، تمثل أماكن اختباء وتخزين أسلحة وذخائر للعناصر المسلحة".وأكد أنه تم إحباط محاولة تفجير للعناصرالمسلحة كانت تستهدف عناصر القوات المسلحة، وتم القضاء على أربعة مسلحين شديدي الخطورة يرتدون أحزمة ناسفة وأزياء عسكرية مشابهة لعناصر القوات المسلحة.ولفت إلى أنه تم ضبط الأجهزة الأمنية لبؤرة مسلحة شديدة الخطورة بمدينة العريش، والقضاء على سبعة من العناصر المسلحة خلال تبادل لاطلاق النيران، عثر بحوزتهم على ثلاث بنادق آلية وعبوتين ناسفتين معدتين للتفجير.كما تم اكتشاف مخزن للأسلحة مدفون تحت الأرض، عثر بداخله على أربع رشاشات وست بنادق آلية ومسدس، و28 خزنة ونظارة ميدان وجهاز لاسلكي وثلاث قنابل وكميات كبيرة من الذخائر أر بي جي.وتم كذلك تدمير 375 مخبأ وملجأ ومخزنا وخنادق مجهزة هندسيا خاصة بالعناصر الإرهابية، عثر بداخلها على كميات من الذخائر والقنابل اليدوية والمتفجرات، إلى جانب ضبط وتدمير والتحفظ على 18 سيارة، وتدمير 71 دراجة نارية، تم اكتشاف بعضها داخل حفر تحت الأرض.وأوضح البيان أن عناصر المهندسين العسكريين اكتشفت ودمرت فتحتي نفق، وأبطلت مفعول 27 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات بمناطق المداهمة.وقال البيان: "جرى القبض على 641 فردا من العناصر المسلحة والمشتبه بهم، ليصل عدد الأفراد الذين تم ضبطهم إلى إلى 2235 فردا، من بينهم 547 من العناصر المسلحة والصادر ضدهم أحكام قضائية، فيما يجري فحص الموقف الأمني لـ 241 فردا، والإفراج عن 1447 فردا بعد التحقق من هوياتهم وعدم التورط في أعمال مخالفة القانون.كما قامت القوات الجوية بتدمير سيارتي دفع رباعى، محملتين بكميات من الذخائر والمواد شديدة الانفجار على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى خلال محاولتها التسلل الى الاراضى المصرية.وأفاد البيان أنه نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات، استشهد ضابط صف ومجندين اثنين، وأصيب ضابط وضابطي صف أربعة مجندين أثناء الاشتباك وتطهير البؤر المسلحة.وترتفع بذلك حصيلة ضحايا قوات الجيش خلال العملية الأمنية "سيناء 2018" منذ انطلاقها في التاسع من شباط/فبراير الجاري، إلى 10 قتلى، و13 مصابا.في حين بلغ عدد القتلى في صفوف العناصر المسلحة إلى 82 شخصاً.