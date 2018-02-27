حماس: أكدنا للوفد المصري حرصنا على إنجاح المصالحة

رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، للوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة، حرصها على إنجاح المساعي المصرية لتطبيق اتفاقات المصالحة الفلسطينية.



وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في بيان: "إن قيادة الحركة بقيادة رئيسها في قطاع غزة، يحيى السنوار، استقبلت الوفد الأمني المصري برئاسة، اللواء سامح نبيل، في مكتب الحركة في القطاع"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وذكر قاسم أن حماس رحبت بالوفد المصري وقدرت جهده المتواصل في رعاية المصالحة الفلسطينية في مراحلها المختلفة، وأنه دار خلال اللقاء حوار معمق لكل القضايا والتفاصيل المتعلقة بملف المصالحة.



وقال: "إن حماس أكدت حرصها الواضح على إنجاح المساعي المصرية لتطبيق اتفاقات المصالحة، وأنها قدمت كل ما هو مطلوب منها في هذا المسار، وستواصل بذل كل جهد ممكن لإنجاحه".



ونقل البيان عن الوفد المصري استمراره في رعاية المصالحة الفلسطينية، وتقديره لخطوات (حماس) لتحقيقها.



وكان الوفد الأمني المصري وصل قطاع غزة يوم الأحد الماضي، قادما من الضفة الغربية؛ لبحث تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقع في العاصمة المصرية القاهرة منتصف تشرين أول/أكتوبر الماضي بين حركتي فتح وحماس.