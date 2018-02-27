المالكي لنظيره الفلبيني: يجب إعادة افتتاح السفارة الفلسطينية في مانيلا

المالكي لنظيره الفلبيني: يجب إعادة افتتاح السفارة الفلسطينية في مانيلا
رام الله - دنيا الوطن
شدد الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني على ضرورة إعادة افتتاح السفارة الفلسطينية في العاصمة الفلبينية مانيلا، وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع الوزير المالكي مع نظيره الفلبيني الان بيتير كايتيناو اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان، في الجلسة رفيعة المستوى للمجلس المنعقدة حالياً في جنيف- سويسرا.

ودعا المالكي، نظيره الفلبيني لزيارة فلسطين في أقرب وقت ممكن؛ لبحث تطوير العلاقات في كافة المجالات.

وفي السياق ذاته، أطلع المالكي، الوزير الفلبيني على آخر المستجدات السياسية في فلسطين، وانتهاكات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لحقوق شعبنا، وممارساتهم الاستعمارية واعتماد قوانين عنصرية، بما فيها محاولاتهم لقطع صلة المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين في مدينة القدس، مشيراً إلى سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع بلاده في مجالات عدة.

كما وأطلعه على الجهود العربية مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة الإعلان الأمريكي غير القانوني حول القدس، ودور الاتحاد الأوروبي في حماية حل الدولتين، والتعامل بايجابية مع المبادرة السياسية الفلسطينية، التي تقدم بها الرئيس محمود عباس في جلسة مجلس الأمن.

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