إصابات بالاختناق واعتقال فتى بعد الاعتداء عليه بالضرب في الخليل

رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين مساء اليوم الثلاثاء، بالاختناق، بعد أن أطلقت عليهم قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع في مدينة الخليل، فيما اعتقلت فتى بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرح، مما أسفر عن فقدانه لوعيه.



وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال، اقتحمت منطقتي الحريقة الكسارة، قرب ما تسمى بمستوطنة (كريات أربع) المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، كما اعتقلت الفتى راني جهاد الرجبي، وهو في حالة إغماء، جراء الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل الجنود.