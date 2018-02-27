أبو ردينة: المطلوب إلغاء الضرائب عن الكنائس وليس تجميدها

رام الله - دنيا الوطن

عقّب نبيل أبو ردينة على القرار الإسرائيلي بتجميد الضرائب على أملاك الكنيسة في مدينة القدس، حيث قال: "هذا القرار غير كافٍ، فالمطلوب هو إلغاؤها، وليس تجميدها.



وقال أبو ردينة، في بيان صحفي صادر عن الرئاسة مساء اليوم الثلاثاء: "المطلوب فلسطينياً ودولياً هو الحفاظ على الوضع القائم القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال، باعتباره مخالفاً لكل الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



واعتبر، أن القرار الإسرائيلي هو محاولة للتحايل على الضغوط الدولية الساعية لمنع المساس بالوضع القائم للأماكن الدينية في القدس، من خلال تعليق القرار الجائر بحق الكنائس، ما يستدعي استمرار الجهود المبذولة؛ لإلغاء القرار بشكل كامل، وليس فقط تجميده.



وأكد الناطق باسم الرئاسة، أن القدس الشرقية بمقدساتها المسيحية والإسلامية، هي جزء من الأراضي الفلسطينية عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، والإجماع الدولي، ما يؤكد أن كل الإجراءات الإسرائيلية بحقها غير شرعية وباطلة، ومخالفة لكل المواثيق والشرائع الدولية.



وختم أبو ردينة تصريحه بالقول: "إن الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية، لن تؤدي سوى إلى استمرار التوتر وعدم الاستقرار، مؤكداً أنها ستنعكس سلباً على المسار السياسي ومستقبل العلاقة مع إسرائيل، الأمر الذي يمثل تهديداً طويل المدى على مجمل الأحداث".