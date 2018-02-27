بصري صالح: انطلاق فعاليات الاتحاد الرياضي الجامعي في الضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن بصري صالح وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق فعاليات ونشاطات الاتحاد الرياضي الجامعي في كافة مؤسسات التعليم العالي بالضفة وقطاع غزة.جاء ذلك، خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة لعرض خطة نشاطات الاتحاد للعام 2018، بحضور الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، والقائم بأعمال مدير عام التعليم الجامعي رائد بركات، ومدير الشؤون الطلابية أيمن الهودلي،ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي الجامعي د. جمال شاكر وأعضاء الاتحاد، وأمين الاتحادات في اللجنة الأولمبية الفلسطينية بشير محاميد، وممثلي مؤسسات التعليم العالي في شطري الوطن.وأكد صالح، أن إطلاق هذه الفعاليات هي خطوة مهمة على طريق أن يأخذ الاتحاد مكانه الطليعي في تنشيط الحركة الرياضية في كافة مؤسسات التعليم العالي، وذلك بالتنسيق أيضاً مع الاتحاد الرياضي المدرسي واللجنة الأولمبية، مشدداً على أهمية أن يكون هذا الاتحاد المظلة الأساسية للرياضة الجامعية، بما يضمن تشكيل منتخبات جامعية تضم لاعبين من غزة والضفة، وتشجيع التنافسية على المستوى الداخلي، وتعزيز الحضور والمنافسة في البطولات الدولية.وأثنى الوكيل على دور اللجنة الأولمبية بقيادة اللواء جبريل الرجوب، مؤكداً على دعم اللجنة للاتحاد الرياضي الجامعي، مباركاً التحام الاتحاد في شطري الوطن لخلق رياضة جامعية قوية.من جهته نقل محاميد تحيات اللواء الرجوب، مشيداً بجهود القائمين على هذا اللقاء لما له من أهداف تعزز أوجه التعاون بين الاتحاد الرياضي الجامعي واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الأخرى؛ لتحقيق العديد من الأهداف ومواجهة التحديات التي تعترض مسيرة الحركة الرياضية في فلسطين.وفي كلمته، أكد شاكر على رعاية الاتحاد للحركة الرياضية الجامعية ودعمها وتطويرها من خلال تشجيع وتعزيز ممارسة النشاط الرياضي لدى الطلبة.