عريقات: علاقتنا مع أمريكا تقوم على أربعة محاور ولا نية للتصادم معها

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن علاقة الفلسطينيين مع الولايات المتحدة تقوم على أربعة محاور، هي اعتبارمنظمة التحرير منظمة "إرهابية"، وإغلاق مكتب المنظمة في واشنطن، ووقف الدعم المالي للأونوروا، والإعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.



وأضاف عريقات، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انطلقت من أمرين في قرارها بشأن القدس هما: "أن الاعتراف بالقدس عاصمة للإحتلال أمر واقع والثاني شرط من شروط عملية السلام"، مشيراً إلى مقطتفات من خطاب ترامب، والذي أكد على رفض القيادة الفلسطينية له وانكار كل ما جاء فيه، لأنه يخالف إرادة المجتمع الدولي، ويرتكز على مصالح الإدارة الأميريكية الحالية فقط.



وأوضح أن نهج ترامب الجديد هو الإنتقال الى مرحلة جديدة من الإملاءات، عدا عن إيقاف التمويل الأميريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ويهدف إلى إسقاط ملف اللاجئين عن طاولة المفاوضات شأنها شأن ملف القدس، متحدثاً عن نية القيادة الفلسطينية للإنضمام الى (22) منظمة عالمية متخصصة رداً على نقل السفارة الاميريكية الى القدس في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني في منتصف أيار/مايو المقبل.



وأكد على عدم نية القيادة للتصادم مع أميركا، لافتاً إلى أنه تم الجلوس مع الإدارة الأميركية الحالية (31) مرة منها أربعة قمم جمعت الرئيس محمود عباس والرئيس ترامب، منوهاً الى رفض المبعوث الاميركي لعملية السلام جاريد كوشنير على ذكر موضوعين، وهما حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 والاستيطان، بحجة سعيهم لبناء إستراتيجية جديدة.