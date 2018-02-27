فيديو: الأحمد: نطالب مصر أن تكون حكماً وتعلن الطرف المُعطل للمصالحة

فيديو: الأحمد: نطالب مصر أن تكون حكماً وتعلن الطرف المُعطل للمصالحة
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح - عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
أكد عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، على أهمية الدور المصري في رِعاية المُصالحة الفلسطينية، وكشف أسباب عرقلة المفاوضات.

وأضاف الأحمد، في تصريحات تلفزيونية: "يجب أن مصر تكون حكمًا وتُعلن للرأي العام الفلسطيني والعربي من الذي يُعرقل ومن الذي لا يلتزم بتنفيذ بنود اتفاق المصالحة"، لافتاً إلى أن حركة حماس غير جادة في انهاء الانقسام.

وأشار إلى أن حركة فتح تأمل في تذليل العقبات، وأن المصالحة الفلسطينية كان يمكن أن تتم في كانون أول/ديسمبر الماضي لو أن حركة حماس التزمت ببنودها، مستدركاً: "غير أن اللجنة الإدارية وهي الحكومة الموازية لا زالت قائمة علي الأرض".

فيديو: تصريحات عزام الأحمد
 

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