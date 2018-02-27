فيديو: تصريحات الوزراء عقب انتهاء جلسة الحكومة بغزة



ما قاله الوزراء بعد جلسة مجلس الوزراء بغزة..



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، إن اجتماع مجلس الوزراء بين الضفة الغربية وقطاع غزة والذي جرى عقده اليوم الثلاثاء عبر (الفيديوكونفرنس) هو اعتيادي وطبيعي، واستكمالاً لجلسات الحكومة الأسبوعية.وأوضح الأعرج، أن أي جلسة تعقد سواء في الضفة أو غزة تناقش أول بنودها الإصلاحات في قطاع غزة، مؤكداً أن الحكومة لن تتوقف عن العمل في اصلاح واعمار القطاع، وأن كل المؤسسات والوزارات الحكومية تعمل على تطوير التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها في غزة، مشدداً على ضرورة تعزيز تمكين الحكومة، وتفعيل دورها على أرض الواقع.وأشار إلى أن تمكين الحكومة الفلسطينية يأتي من خلال العمل على تطبيق الأنظمة والقوانين وفق الدستور، والأمن الداخلي وغيرها.من ناحيته، قال وزير الثقافة الفلسطيني، إيهاب بسيسو، إن أجواء الاجتماع مثمرة، وناقشت العديد من القضايا التي تهم المواطن الفلسطيني في كل المحافظات، وتحديداً في المحافظات الجنوبية.وأوضح بسيسو، أن الحكومة تعمل بكل جهدها؛ لإنجاح المصالحة الفلسطينية، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة رغم التحديات الاقتصادية والسياسية؛ من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن أهم عوامل نجاح المصالحة هو تمكين الحكومة في قطاع غزة.من جانبه، أكد مأمون أبو شهلا وزير العمل الفلسطيني، أن الاجتماع أقر الموازنة العامة لعام 2018 لقطاع غزة.