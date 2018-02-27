"جوال" ونقابة المعلمين تكرمان إدارة مديرية شمال غزة

رام الله - دنيا الوطن

كرمّت شركة الاتصالات الفلسطينية الخلوية "جوال" ونقابة المعلمين مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. محمود أبو حصيرة، ومديري الدائرتين الإدارية والفنية أ. منير أبو زعيتر و أ. موسى شهاب، وذلك لدورهم في خدمة العملية التعليمية والنهوض بالواقع التعليمي والتربوي.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها نقيب المعلمين في شمال غزة أ. محمد صلاح، وعضو النقابة أ. صلاح الصوالحي لمدير التعليم، حيث تباحثا في عددٍ من القضايا التعليمية.



ورحب أ. أبو حصيرة بالوفد، مشيداً بجهود النقابة في خدمة المعلمين، وكذلك بالدور الوطني لشركة جوال في خدمة الاقتصاد الوطني.



وفي ختام الزيارة سلّم أ. صلاح هدية تذكارية لمدير التعليم ونائبيه مقدّمة من شركة جوال.