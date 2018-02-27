فيديو وصور: اللواء منصور وأبو نعيم يتفقدان معبر رفح البري

فيديو: جانب من اللقاء

خاص دنيا الوطنتفقد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، اللواء محمد منصور، ومدير عام قوى الأمن الداخلي في غزة توفيق أبو نعيم، اليوم الاثنين، معبر رفح البري.جاء ذلك، ضمن الزيارة التي يجريها عدد من الوزراء ومسؤولين في حكومة التوافق لقطاع غزة.