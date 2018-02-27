لمشتركي غزة.. جوال تطلق حملة "اهدي أحبابك 32% من فاتورتك"

لمشتركي غزة.. جوال تطلق حملة "اهدي أحبابك 32% من فاتورتك"
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت شركة (جوال)، اليوم الثلاثاء، حملة للمشتركين في الشبكة من الأفراد والشركات في قطاع غزة على نظامي الفاتورة ومكس حملة "إهدي أحبابك 32% من فاتورتك".

وتقوم الحملة على تقديم هدية مجانية تحول كرصيد لأحد الأحباء من مشتركي الدفع المسبق، حيث تبدأ الحملة من فواتير بداية الشهر المقبل.

ولتحويل الرصيد يجب دفع الفاتورة أولاً ومن ثم الاتصال على * ثم 116 ثم # لإدخال الرقم الذي سيتم تحويل الرصيد إليه، وتحدد قيمة الرصيد الممكن تحويله بناء على إجمالي فاتورة كل مشترك غير شامل ضريبة القيمة المضافة باستثناء دفعات الأجهزة والتجوال الدولي وخدمة تحويل الرصيد.

وتبلغ قيمة الرصيد المحول 32% من قيمة الفاتورة، وبإمكان المشترك إجراء حركة تحويل رصيد واحدة فقط عن الفاتورة المدفوعة، والرصيد الذي سيتم تحويله، سيكون باتجاه (جوال) و(بالتل) ويستخدم أيضاً كرسائل قصيرة وإنترنت.

وصلاحية الرصيد المحول 15 يوماً من تاريخ تحويل الرصيد المحول، شامل ضريبة القيمة المضافة، حيث إن الحملة خاصة بمشتركي الفاتورة ومكس الأفراد والشركات في قطاع غزة، فيما يحق لـ (جوال) إيقاف أو التعديل على شروط الحملة، بعد إشعار المشتركين بذلك.

أخبار ذات صلة

وزير الصحة: تسيير 20 شاحنة أدوية لمستودعات الوزارة بغزة غداً

وزير الصحة: تسيير 20 شاحنة أدوية لمستودعات الوزارة بغزة غداً

الرجوب مهاجما رئيس (الفيفا): يخضع لإرادة إسرائيل.. نرفض الدعم الأمريكي المشروط

الرجوب مهاجما رئيس (الفيفا): يخضع لإرادة إسرائيل.. نرفض الدعم الأمريكي المشروط

إصابة شاب برصاص شرطة الاحتلال جنوب نابلس

إصابة شاب برصاص شرطة الاحتلال جنوب نابلس

عريقات: علاقتنا مع أمريكا تقوم على أربعة محاور ولا نية للتصادم معها

عريقات: علاقتنا مع أمريكا تقوم على أربعة محاور ولا نية للتصادم معها

فيديو: الأحمد: نطالب مصر أن تكون حكماً وتعلن الطرف المُعطل للمصالحة

فيديو: الأحمد: نطالب مصر أن تكون حكماً وتعلن الطرف المُعطل للمصالحة

وزارة التربية تطلق حملة لموظفيها للتبرع بالدم

وزارة التربية تطلق حملة لموظفيها للتبرع بالدم

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص شرطة الاحتلال جنوب نابلس

إصابة شاب برصاص شرطة الاحتلال جنوب نابلس

وزارة التربية تطلق حملة لموظفيها للتبرع بالدم

وزارة التربية تطلق حملة لموظفيها للتبرع بالدم

دحلان يلتقي مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط

دحلان يلتقي مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط

هل يعلم مسيحيو العالم أن كنيسة القيامة مغلقة؟

هل يعلم مسيحيو العالم أن كنيسة القيامة مغلقة؟

عربي

واشنطن تفكر بعرض صفقة نووية على الرياض

واشنطن تفكر بعرض صفقة نووية على الرياض

الأورومتوسطي تُعلق على الاستغلال الجنسي للسوريات مقابل المساعدات الإنسانية

الأورومتوسطي تُعلق على الاستغلال الجنسي للسوريات مقابل المساعدات الإنسانية

(BBC) تكشف: سوريات يتعرضن للاستغلال الجنسي مقابل المساعدات الإنسانية

(BBC) تكشف: سوريات يتعرضن للاستغلال الجنسي مقابل المساعدات الإنسانية

(سلام) .. اسم مقترح لعاصمة اقتصادية بسيناء

(سلام) .. اسم مقترح لعاصمة اقتصادية بسيناء

منوعات

فيديو: الفنانة &#34;شيرين عبد الوهاب&#34; تنتظر السجن خمس سنوات.. الليلة

فيديو: الفنانة "شيرين عبد الوهاب" تنتظر السجن خمس سنوات.. الليلة

دبي تعلن.. النجمة الهندية سريديفي كابور &#34;غرقت في حمام الفندق&#34;

دبي تعلن.. النجمة الهندية سريديفي كابور "غرقت في حمام الفندق"

فيديو: فلة الجزائرية تشتم منتقديها بعبارات نابية

فيديو: فلة الجزائرية تشتم منتقديها بعبارات نابية

صور: عارضة أزياء سورية تتخطى الخطوط الحمر وتتخلى عن ملابسها

صور: عارضة أزياء سورية تتخطى الخطوط الحمر وتتخلى عن ملابسها