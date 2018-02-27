لمشتركي غزة.. جوال تطلق حملة "اهدي أحبابك 32% من فاتورتك"

رام الله - دنيا الوطن

أطلقت شركة (جوال)، اليوم الثلاثاء، حملة للمشتركين في الشبكة من الأفراد والشركات في قطاع غزة على نظامي الفاتورة ومكس حملة "إهدي أحبابك 32% من فاتورتك".



وتقوم الحملة على تقديم هدية مجانية تحول كرصيد لأحد الأحباء من مشتركي الدفع المسبق، حيث تبدأ الحملة من فواتير بداية الشهر المقبل.



ولتحويل الرصيد يجب دفع الفاتورة أولاً ومن ثم الاتصال على * ثم 116 ثم # لإدخال الرقم الذي سيتم تحويل الرصيد إليه، وتحدد قيمة الرصيد الممكن تحويله بناء على إجمالي فاتورة كل مشترك غير شامل ضريبة القيمة المضافة باستثناء دفعات الأجهزة والتجوال الدولي وخدمة تحويل الرصيد.



وتبلغ قيمة الرصيد المحول 32% من قيمة الفاتورة، وبإمكان المشترك إجراء حركة تحويل رصيد واحدة فقط عن الفاتورة المدفوعة، والرصيد الذي سيتم تحويله، سيكون باتجاه (جوال) و(بالتل) ويستخدم أيضاً كرسائل قصيرة وإنترنت.



وصلاحية الرصيد المحول 15 يوماً من تاريخ تحويل الرصيد المحول، شامل ضريبة القيمة المضافة، حيث إن الحملة خاصة بمشتركي الفاتورة ومكس الأفراد والشركات في قطاع غزة، فيما يحق لـ (جوال) إيقاف أو التعديل على شروط الحملة، بعد إشعار المشتركين بذلك.