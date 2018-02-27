الإدارة الأمريكية تحضر لـ "مكافئة مجزية" لإرضاء الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن

أكدت تقارير إسرائيلية، أن الإدارة الأمريكية، تفكر بتقديم ما أسمته (مكافأة مجزية) للفلسطينيين للتخفيف من وطأة غضبهم، بعد إعلانها مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، وقرار نقل سفارة الولايات المتحدة للمدينة المقدسة.



ووفق ما موقع (المصدر) العبري، فإن هناك عدة أفكار تؤخذ بعين الاعتبار؛ لإرضاء الطرف الفلسطيني، أحدها هو اعتراف الإدارة الأمريكية بشكل علني بحل الدولتين، "وهي الخطوة التي تم تجنبها حتى الآن".



وأوضح الموقع، أن الولايات المتحدة، تفكر أيضاً بإقامة قنصلية أميركية في رام الله، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ اتفاقيات أوسلو، مشيراً إلى "عدة أفكار أخرى تعكس حقيقة أنه لا يمكن إدارة المفاوضات، بينما يشعر أحد الطرفين أنه مظلوم بشكل دائم".