الحكومة: الثامن من آذار عطلة رسمية بمناسبة يوم المرأة العالمي

الحكومة: الثامن من آذار عطلة رسمية بمناسبة يوم المرأة العالمي
جلسة الحكومة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، اعتبار يوم الخميس الموافق 8/03/2018 عطلة رسمية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والأهلية، وذلك بمناسبة حلول الثامن من آذار/ مارس، يوم المرأة العالمي.

جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت مشتركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر خاصية (فيديو كونفرانس).

ووجه المجلس تحية إكبار واعتزاز إلى المرأة الفلسطينية، معرباً عن تقديره لدورها المقدس، وكفاحها الريادي والمتميز، في مختلف المجالات والميادين.

وأكد المجلس فخره بالمرأة الفلسطينية العظيمة، التي جسّدت أروع آيات النضال والتضحية حُباً للوطن وحريته وهي تخوض اليوم مسيرة البناء من أجل الحياة والمستقبل وتعزيز صمود شعبنا وقدرته على الثبات على أرضه، مجدداً إصرار السلطة الوطنية على العمل في كل ما من شأنه تعزيز مكانة المرأة، وترسيخ شراكتها الحقيقية وبما يحقق لها المساواة والعدالة الاجتماعية، بما يشمل تعديل القوانين والتشريعات الفلسطينية، لتوائم المعاهدات والمواثيق الدولية، وبما يمكنها من تعزيز دورها في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواقع صنع القرار.

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