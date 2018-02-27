ليبرمان: قواتنا تُحبط أسبوعياً نحو 30 هجوماً في الخليل

رام الله - دنيا الوطن

زعم أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش والأمن، تحبط من 20 إلى 30 هجوماً كل أسبوع في الخليل.



جاء ذلك، خلال زيار لليبرمان إلى جانب رئيس الأركان غادي آيزنكوت، وقائد المنطقة الوسطى "الضفة الغربية" روني نوما، ومنسق الأنشطة الحكومية يؤاف مردخاي إلى مستوطنات الخليل.



وأشار ليبرمان إلى أن قوات الأمن، تعمل بجد حتى يتمكن المستوطنون من الاحتفال بعيد (البوريم) بهدوء، مشيراً إلى أنه خلال الأشهر الماضية، كان هناك نشاطات واسعة في الضفة وخاصةً في الخليل، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).