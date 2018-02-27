الأعرج يفتتح مقر مجلس الخدمات المشترك بالمنطقة الوسطى

وأشاد الأعرج بجهود مصلحة مياه بلديات الساحل، وذلك خلال زيارته لمقر المصلحة والمشاريع النوعية التي تنفذها، مؤكداً أهمية هذه المشاريع في تحسين الواقع المائي للقطاع.



رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مشروع إعادة تأهيل مقر مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير بالمنطقة الوسطى في قطاع غزة، والذي يخدم 11 بلدية.كما وتفقد الأعرج مشاريع المنحة الكويتية في بلدية عبسان الجديدة، وبلدية القرارة، والتقى بالمواطنين واستمع إلى احتياجاتهم، بالإضافة إلى زيارة مصلحة مياه بلديات الساحل، ومحطة المعالجة شرقي البريج، ومحطة تحلية مياه البحر.وقال الأعرج خلال زيارته الميدانية: "إن افتتاح مقر مجلس الخدمات المشترك يسهم في تعزيز العمل المؤسسي، ويوفر حاضنة لتجميع الأفكار وتبادلها ومناقشة المبادرات والانطلاق للعمل المشترك بين البلديات التي يخدمها المجلس المشترك".وأكد الأعرج أهمية مشاريع المنحة الكويتية، التي سيكون لها الأثر الكبير في التسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، موجهاً الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة على دعمها للشعب الفلسطيني وقيادته الحكيمة.وأضاف الأعرج، أن الحكومة الفلسطينية، تولي أهمية بالغة لقطاع غزة، وتبذل جهوداً حثيثة لتوفير كافة أشكال الدعم والمساعدة لأهلنا في القطاع الحبيب، وتواصل مساعيها لتوفير الحياة الكريمة لهم بشتى الطرق والوسائل المتاحة، فلا دولة فلسطينية بدون غزة هذا الجزء المهم والعزيز على قلوب كل الفلسطينيين.