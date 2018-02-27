مطالبات بسجن رئيسة كوريا الجنوبية 30 عاماً

مطالبات بسجن رئيسة كوريا الجنوبية 30 عاماً
رئيسة كوريا الجنوبية بارك غوين هاي
رام الله - دنيا الوطن
طالب الادعاء العام، بإصدار حكم بالسجن مدة 30 عاماً بحق رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك غوين هاي، بتهم الرشوة وإساءة استخدام السلطة، وغيرها من الجرائم في قضية فساد بارزة، تميزت بسقوط مدو لأول سيدة تقود البلاد، وأحد رموز المحافظين.

ولم تحضر بارك جلسة الاستماع بالمحكمة التي طالب الادعاء فيها أيضاً بفرض غرامة عليها بقيمة 118.5 مليار وون ( 110 ملايين دولار)، وقال الادعاء: إنها لم تظهر أي ندم على "تعطيل النظام الدستوري والإضرار بثقة الجمهور في سلطة الدولة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ومن المتوقع أن تحدد المحكمة المركزية في سول في وقت لاحق من اليوم، موعداً لإعلان الحكم، وفترة العقوبة في حال تمت إدانتها.

ونقل تقرير عن المدعي هان دونغ- هون قوله للمحكمة: إن "العقوبة الصارمة من جانب المحكمة، يتعين أن ترسل رسالة للجمهور والساسة بأن التاريخ المأساوي هذا يجب ألا يتكرر".

وإذا ما رأت المحكمة أنها مذنبة، فستكون بارك ثالث رئيس في كوريا الجنوبية يدان بارتكاب جرائم، وكان الآخران جنرالين سابقين في الجيش، تورطا في انقلاب عام 1979 ومذبحة للمدنيين عام 1980.

وقاطعت بارك جلسات الاستماع في محكمة سول المركزية الجزئية منذ تشرين الأول/ أكتوبر، احتجاجاً على قرار المحكمة بتمديد فترة احتجازها لستة أشهر أخرى، ثم تنحى محاموها عن القضية جماعياً، ووردت تقارير بأنها رفضت لقاء محامين عينتهم الدولة للدفاع عنها منذ ذلك الحين في المحكمة.

وستطالب بارك بحضور جلسات النطق بالحكم، ويمكن للمحكمة أن تصدر مذكرة اعتقال أخرى لاستدعائها في حال رفضت المثول أمامها، وفي حال أدينت يتوقع أن يقوم فريق الدفاع عنها بالتقدم بطلب لاستئناف الحكم، لأن بارك تنكر على الدوام ارتكاب أي خطأ.

فيديو أرشيفي: كوريا الجنوبية: سجن رئيسة البلاد السابقة بتهمة الفساد واستغلال النفوذ

 

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