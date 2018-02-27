(سلام) .. اسم مقترح لعاصمة اقتصادية بسيناء

رام الله - دنيا الوطن

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، عن مقترح لإنشاء عاصمة اقتصادية جديدة بسيناء تحمل اسم (سلام) للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بهذه المنطقة، واستغلال الموقع الجغرافي المتميز.



وقال مدبولي: "تنص رؤية سيناء مقصد العالم على أن شبه جزيرة سيناء، منطقة عالمية تتمتع أرضها بالأمان، يعيش سكانها في سلام ورخاء، وتكون مقصداً ومقراً للشركات العالمية، وعمرانها محرك للتنمية المبنية على المعرفة والابتكار، وهناك خمسة مرتكزات لرؤية تنمية شمال سيناء، وبرامج تنفيذية لتحقيق كل منها.



كما وكشف مدبولي عن ملامح استراتيجية تنمية سيناء، والتي عرضها أمس، على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم إعداد هذه الاستراتيجية بالرجوع للمخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية 2052، واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وجميع الدراسات التي تمت لتنمية سيناء، منذ تحريرها.



وأوضح الوزير، أن أهداف تنمية سيناء، تتمثل في تعزيز دمجها في النسيج القومي المصري، وإدخالها في مجال اهتمام المستثمرين، وزيادة جاذبيتها للاستثمار الوطني والأجنبي من خلال وضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، ودعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة.



وقال: "إن هناك مقترحات لتحفيز الإقامة بمحافظة شمال سيناء، ومنها الحوافز الاقتصادية، وحوافز اجتماعية، بجانب مقترحات تحفيز الاستثمار، وهو ما سيسهم في ضخ القطاع الخاص استثمارات بالمنطقة".