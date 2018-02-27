(سلام) .. اسم مقترح لعاصمة اقتصادية بسيناء

(سلام) .. اسم مقترح لعاصمة اقتصادية بسيناء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، عن مقترح لإنشاء عاصمة اقتصادية جديدة بسيناء تحمل اسم (سلام) للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بهذه المنطقة، واستغلال الموقع الجغرافي المتميز.

وقال مدبولي: "تنص رؤية سيناء مقصد العالم على أن شبه جزيرة سيناء، منطقة عالمية تتمتع أرضها بالأمان، يعيش سكانها في سلام ورخاء، وتكون مقصداً ومقراً للشركات العالمية، وعمرانها محرك للتنمية المبنية على المعرفة والابتكار، وهناك خمسة مرتكزات لرؤية تنمية شمال سيناء، وبرامج تنفيذية لتحقيق كل منها.

كما وكشف مدبولي عن ملامح استراتيجية تنمية سيناء، والتي عرضها أمس، على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم إعداد هذه الاستراتيجية بالرجوع للمخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية 2052، واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وجميع الدراسات التي تمت لتنمية سيناء، منذ تحريرها.

وأوضح الوزير، أن أهداف تنمية سيناء، تتمثل في تعزيز دمجها في النسيج القومي المصري، وإدخالها في مجال اهتمام المستثمرين، وزيادة جاذبيتها للاستثمار الوطني والأجنبي من خلال وضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، ودعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة.

وقال: "إن هناك مقترحات لتحفيز الإقامة بمحافظة شمال سيناء، ومنها الحوافز الاقتصادية، وحوافز اجتماعية، بجانب مقترحات تحفيز الاستثمار، وهو ما سيسهم في ضخ القطاع الخاص استثمارات بالمنطقة".

أخبار ذات صلة

واشنطن تفكر بعرض صفقة نووية على الرياض

واشنطن تفكر بعرض صفقة نووية على الرياض

الأورومتوسطي تُعلق على الاستغلال الجنسي للسوريات مقابل المساعدات الإنسانية

الأورومتوسطي تُعلق على الاستغلال الجنسي للسوريات مقابل المساعدات الإنسانية

(BBC) تكشف: سوريات يتعرضن للاستغلال الجنسي مقابل المساعدات الإنسانية

(BBC) تكشف: سوريات يتعرضن للاستغلال الجنسي مقابل المساعدات الإنسانية

فيديو: العاهل الأردني يكشف عن السبب الذي يمنعه من النوم

فيديو: العاهل الأردني يكشف عن السبب الذي يمنعه من النوم

رسالة سعودية شفوية للبنان ودعوة رسمية للحريري لزيارة الرياض

رسالة سعودية شفوية للبنان ودعوة رسمية للحريري لزيارة الرياض

العاهل السعودي يُقيل قيادات عسكرية ويُعين امرأة بمنصب نائب وزير

العاهل السعودي يُقيل قيادات عسكرية ويُعين امرأة بمنصب نائب وزير

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص شرطة الاحتلال جنوب نابلس

إصابة شاب برصاص شرطة الاحتلال جنوب نابلس

وزارة التربية تطلق حملة لموظفيها للتبرع بالدم

وزارة التربية تطلق حملة لموظفيها للتبرع بالدم

دحلان يلتقي مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط

دحلان يلتقي مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط

هل يعلم مسيحيو العالم أن كنيسة القيامة مغلقة؟

هل يعلم مسيحيو العالم أن كنيسة القيامة مغلقة؟

عربي

واشنطن تفكر بعرض صفقة نووية على الرياض

واشنطن تفكر بعرض صفقة نووية على الرياض

الأورومتوسطي تُعلق على الاستغلال الجنسي للسوريات مقابل المساعدات الإنسانية

الأورومتوسطي تُعلق على الاستغلال الجنسي للسوريات مقابل المساعدات الإنسانية

(BBC) تكشف: سوريات يتعرضن للاستغلال الجنسي مقابل المساعدات الإنسانية

(BBC) تكشف: سوريات يتعرضن للاستغلال الجنسي مقابل المساعدات الإنسانية

(سلام) .. اسم مقترح لعاصمة اقتصادية بسيناء

(سلام) .. اسم مقترح لعاصمة اقتصادية بسيناء

منوعات

فيديو: الفنانة &#34;شيرين عبد الوهاب&#34; تنتظر السجن خمس سنوات.. الليلة

فيديو: الفنانة "شيرين عبد الوهاب" تنتظر السجن خمس سنوات.. الليلة

دبي تعلن.. النجمة الهندية سريديفي كابور &#34;غرقت في حمام الفندق&#34;

دبي تعلن.. النجمة الهندية سريديفي كابور "غرقت في حمام الفندق"

فيديو: فلة الجزائرية تشتم منتقديها بعبارات نابية

فيديو: فلة الجزائرية تشتم منتقديها بعبارات نابية

صور: عارضة أزياء سورية تتخطى الخطوط الحمر وتتخلى عن ملابسها

صور: عارضة أزياء سورية تتخطى الخطوط الحمر وتتخلى عن ملابسها