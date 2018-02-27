إسرائيل تطرد المهاجرين الأوكرانيين

رام الله - دنيا الوطن

بدأت السلطات الإسرائيلية، عمليات ترحيل جماعي للمواطنين الأوكرانيين، وبشكل عاجل.



ويأتي التغيير في سياسة الهجرة الإسرائيلية، بعد تصنيف أوكرانيا بلداً آمناً، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ودخل الأوكرانيون إلى إسرائيل في وقت سابق، بصفة سياح، ومكثوا بعد ذلك بطريقة غير قانونية في أوج الأزمة والأعمال القتالية التي شهدتها مناطق شرقي أوكرانيا.



وتشير معطيات إدارة السكان والهجرة الإسرائيلية إلى أن نحو 70 ألف مهاجر من بلدان الاتحاد السوفييتي سابقاً، كانوا يتواجدون في إسرائيل، وأن من بينهم عشرات آلاف الأوكرانيين.



وكانت الإدارة، قد أعلنت في الأيام الأخيرة عن خطة لترحيل وطرد اللاجئين الأفارقة، وذلك في إطار خطة تسعى الحكومة الإسرائيلية من خلالها إلى مضاعفة معدل مغادرة طالبي اللجوء الأفارقة، واستبدالهم بعمال فلسطينيين.