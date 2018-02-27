فيديو: العاهل الأردني يكشف عن السبب الذي يمنعه من النوم

فيديو: العاهل الأردني يكشف عن السبب الذي يمنعه من النوم
العاهل الأردني - الملك عبد الله
رام الله - دنيا الوطن
كشف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عن الأسباب التي تمنعه من النوم، قائلاً: إن ما يمنعه من النوم هو التحديات الاقتصادية التي تواجهها بلاده، مشدداً على أن الهدف الرئيس هو تحقيق النمو خلال العام الجاري.

وأكد الملك الأردني، خلال لقائه عدداً من وجهاء بني صخر ومتقاعدين عسكريين بمنزل الشيخ بركات الزهير بمنطقة الموقر في البادية الوسطى، أن المواطن الأردني، يجب أن يلمس التقدم نهاية العام الحالي، أو بداية العام المقبل كحد أدنى، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

ولفت الملك عبد الله الثاني في هذا الصدد، إلى أنه يتوجب لتحقيق هذا الهدف "جلب الاستثمارات من الخارج وإقامة الشركات والمصانع".

وأشار العاهل الأردني إلى أنه سيتوجه يوم الثلاثاء إلى الهند "حيث يرغبون بفتح خط تجاري مع الأردن، بهدف الاستفادة من العراق وإفريقيا، وإقامة المصانع والشركات بسبب توفر التجارة الحرة بين الأردن وإفريقيا وأوروبا، إضافة إلى دول أخرى".

فيديو: جانب من لقاء العاهل الأردني
 

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