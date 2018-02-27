مقتل شخص وجرح عشرة في سطو مسلح بكوت ديفوار

مقتل شخص وجرح عشرة في سطو مسلح بكوت ديفوار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخص مصرعهم أمس الاثنين، فيما أصيب عشرة آخرون بجروح، في عملية سطو مسلح وقعت في النهار بمدينة بواكيه ثاني كبرى مدن كوت ديفوار، بحسب ما أكده تجار لوكالة (فرانس برس).

وفي التفاصيل، قالت مصادر: "إن  شخصيْن وصلا على متن دراجة نارية الى سوق الجملة مسلحين برشاشات كلاشنيكوف وسرقا مبلغ 20 مليون فرنك عاجي (30 ألف يورو) كان تاجر كاجو، قد سحبها لتوه من المصرف".

وأوضحت المصادر، أن السارقيْن كانا يراقبان التاجر منذ لحظة خروجه من المصرف حاملاً معه هذه الأموال النقدية التي تعتبر في كوت ديفوار مبلغاً مالياً كبيراً.

وقالت: "بعد استيلائهما على هذه الأموال لاذ السارقان بالفرار على متن دراجتهما النارية، غير أن الجموع التي كانت في السوق حاولت مطاردتهما، فما كان منهما إلا أن أطلقا النار لتفريقهم، الأمر الذي أدى لمقتل تاجر، وإصابة عشرة أشخاص آخرين بجروح".

ونقل الجرحى إلى المركز الطبي الجامعي في بواكيه، المدينة الواقعة في وسط ساحل العاج، والبالغ عدد سكانها مليون نسمة،  والتي انطلق منها في 2017 تمرد نفذه عسكريون، كانوا يطالبون بعلاوات مالية.

وشهدت بواكيه أيضاً في مطلع كانون الثاني/ يناير حوادث مسلحة بين وحدات مختلفة من قوات الأمن، تخللتها عمليات إطلاق نار في شوارع المدينة، أثارت رعب السكان.

فيديو أرشيفي: شاهد عملية سطو مسلح تنتهي بااطلاق نار

 

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