تحذيرات من تفاقم وباء الكوليرا في اليمن

تحذيرات من تفاقم وباء الكوليرا في اليمن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن وباء (الكوليرا) في اليمن، والذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص، قد يتفشى من جديد في موسم المطر.

وقال بيتر سلامة نائب مدير عام المنظمة لبرنامج الطوارئ الصحية: "إن عدد حالات الإصابة بالكوليرا تراجع في اليمن خلال العشرين شهراً الأخيرة، بعد أن وصل إلى حاجز مليون حالة، يشتبه بإصابتها بالمرض"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف لوكالة (رويترز) على هامش مؤتمر دولي للمساعدات في الرياض: "ولكن المشكلة الحقيقية هي أننا ندخل مرحلة أخرى من المواسم المطيرة".

وتابع قائلاً: "عادة ما تزيد حالات الكوليرا وفقاً لهذه المواسم المطيرة، ولذلك فإننا نتوقع زيادة في نيسان/ أبريل وزيادة محتملة أخرى في آب/ أغسطس".

ويعتمد اليمن بشكل كبير على استيراد الطعام،  كما أنه على شفا المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة: "إن أكثر من 22 مليون نسمة من سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة، بحاجة لمساعدات إنسانية ومن بينهم 11.3 مليون شخص بحاجة ماسة لهذه المساعدات".

وقال سلامة: "إن اليمن شهد أيضاً تفشياً لمرض  (الدفتيريا) الذي يؤثر عادة على الأطفال، ويمكن الوقاية منه من خلال التطعيم وتمكنت الدول المتقدمة من القضاء عليه إلى حد بعيد".

وأضاف: "إن تفشي الكوليرا والدفتيريا، ناجم عن الأضرار التي لحقت بالنظام الصحي في اليمن، وإن أقل من نصف المنشآت الصحية في اليمن تعمل بكامل طاقتها".

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، حصلت على موافقة الحكومة للقيام بحملات تطعيم، وتعمل على ضمان تنفيذ كل أطراف الصراع لهذه الخطة.

فيديو أرشيفي: من أسباب انتشار الكوليرا في اليمن

 

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