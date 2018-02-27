إسرائيل تطور مهدافاً جديداً لإصابة الهدف بدقة

إسرائيل تطور مهدافاً جديداً لإصابة الهدف بدقة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بدأ الجيش الإسرائيلي، في الأيام الأخيرة، بإدخال مهداف جديد للبنادق التي يستخدمها الجنود، من شأنها أن ترفع بشكل ملموس القدرة على الإصابة الدقيقة للهدف، وبالتالي منع تبذير المزيد من الذخيرة.

وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية، فإن المهداف الجديد مصمم لحل مشكلتين أساسيتين يواجهما الجيش: الأولى القدرة على إصابة دقيقة للأهداف، بما في ذلك الأهداف المتحركة؛ والثانية حل المشكلة التي يواجهها الجيوش في العالم وهي تبذير الذخيرة، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

ويتابع المهداف الجديد الهدف، ويجري حسابات رياضية لتحديد متى يتوجب إطلاق النار حتى تتم إصابة الهدف بالرصاصة الأولى.

ويشتمل المهداف على نظام ليزر، ومنظومة الكتروضوئية، وبرنامج حاسوب خاص لحساب حركة الهدف والمسافة بين الهدف والبندقية.

وأشار التقرير إلى أن الجندي يقوم بتفعيل المنظومة بواسطة زر خاص، وعندما تبدأ بالعمل فإنها لا تتيح له إطلاق النار إذا تبين أن الرصاصة لن تصيب الهدف. كما أن هناك إمكانية لإبطال عمل المنظومة واستخدام السلاح بشكل عادي.

وأضاف التقرير أن المهداف الجديد والمتطور قد تم تسليمه في الأيام الأخيرة لكتيبة "غولاني"، ومن المتوقع أن يسلم لكافة وحدات سلاح المشاة حتى نهاية العام الحالي.

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