التجمع الفلسطيني المستقل يبحث مع رئيس الوفد المصري المصالحة

التجمع الفلسطيني المستقل يبحث مع رئيس الوفد المصري المصالحة
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس التجمع الفلسطيني المستقل، والخبير في القانون الدولي، د. عبدالكريم شبير، مع الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء، سامح نبيل، في غزة، سبل دفع عجلة المصالحة الفلسطينية.

وكشف د. شبير أن اللقاء شمل بحث اهم اجراءات المصالحة، وعدد من القضايا الراهنة، ودعم ورعاية واصرار الشقيقة مصر على إنهاء الإنقسام، واتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وأشار إلى أنه تم مناقشة اهم إجراءات المصالحة مع رئيس الوفد الأمني المصري سعادة اللواء سامح نبيل، وآخر التطورات واللقاءات التي عقدها في غزة، مع قادة حماس ووزراء حكومة التوافق الوطني.

وأوضح أنه حصل على تطمينات من اللواء نبيل تؤكد أن المصالحة تسير بخطى ثابتة، وهناك نية حقيقية من جميع الأطراف بالعمل الجاد لإنهاء الانقسام .

وأكد د. شبير على أنه قدَّم مجموعة أفكار حول دفع عجلة المصالحة، وحل قضية موظفي غزة، مع الأخذ بعين الاعتبار، عمل اللجنة الإدارية والفنية والقانونية، التي شكلت وفق اتفاق القاهرة لعام 2011 الموقع بين الحركتين برعاية مصرية.

وقدَّم، شبير شكره العميق لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبًا على الجهود التي تقوم به من أجل انهاء الانقسام واتمام المصالحة الفلسطينية، إضافة إلى تبنيها واحتضانها للقضية الفلسطينية، وتشكيل صمام الأمان لها والدفاع عنها في كل المحافل الاقليمية والدولية.

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