إقالة رئيس أركان الجيش السعودي وعدد من كبار الضباط

إقالة رئيس أركان الجيش السعودي وعدد من كبار الضباط
رام الله - دنيا الوطن
 أحالت السلطات السعودية مساء الاثنين قائد الاركان في الجيش الفريق اول عبد الرحمن البنيان على التقاعد، وعينت الفريق فياض الرويلي مكانه، وفق الاعلام الرسمي.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر سلسلة قرارات تضمنت كذلك إحالة عدد من كبار الضباط على التقاعد.

واكد أمر ملكي "انهاء خدمة" البنيان بإحالته على التقاعد. وتعيين فياض الرويلي رئيسا لهيئة الأركان العامة بعد ترقيته الى رتبة فريق أول ركن.

كما اشار الى "انهاء خدمة" الفريق الركن محمد بن عوض سحيم قائد قوات الدفاع الجوي باحالته إلى التقاعد، و"اعفاء" الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات البرية من منصبه، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة برتبة فريق ركن.

ولم يصدر اي توضيح رسمي للتغييرات، الا انها تأتي في ظل النزاع الدامي مع المتمردين الحوثيين في اليمن والذي يقترب من نهاية عامه الثالث.

ويقاتل تحالف تقوده السعودية الحوثيين منذ عام2015 دعما لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي يعترف بها المجتمع الدولي.

وتصف الامم المتحدة النزاع في اليمن بأنه أسوأ ازمة إنسانية في العالم.

ويعمل ولي العهد الامير محمد بن سلمان وزير الدفاع على توطيد سلطته في المملكة.

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