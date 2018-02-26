فيديو: العمادي: الجانب المصري يتولى ملف المصالحة وقطر لا دخل لها بذلك

فيديو: العمادي: الجانب المصري يتولى ملف المصالحة وقطر لا دخل لها بذلك
السفير القطري محمد العمادي
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال السفير محمد العمادي: إن المشاريع الكبرى في قطاع غزة، بما فيها مشاريع الطاقة، مرهونة بالمصالحة، ومرهونة أيضًا بأن تقوم الحكومة بواجباتها، لأنه حاليًا لا يوجد في قطاع غزة حكومة حماس ولا حكومة السلطة الفلسطينية، ونحن ننتظر أي حكومة تُدير غزة، ومن ثم حل المشاكل كاملة بعيدًا عن الفردية، متابعًا: "حتى الأمم المتحدة، لا تستطيع وحدها حل أزمات قطاع غزة، وبدون الحكومة، لا يمكن لأي طرف، أن يدخل في اتفاقيات الغاز والكهرباء".

وحول ما اذا كانت حكومة التوافق الوطني "باسطة سلطتها في قطاع غزة"، أوضح العمادي لـ"دنيا الوطن"، أنه لا علم له بذلك، مضيفًا: "الجانب المصري هو الذي يدخل على خط المصالحة، ونعطيه الفرصة".

وتابع: "قطر لا تتدخل في الوضع السياسي بغزة، هناك جهات مُتداخلة، ونحن ندعم أي وضع سياسي مقبول، بالنسبة للطرفين (فتح وحماس)".

وذكر أن لقائه بالدكتور رامي الحمد الله، كان إيجابيًا جدًا، وتفاعل رئيس الوزراء الفلسطيني، كثيرًا فيما يخص مواضيع قطاع غزة، معربًا في الوقت ذاته عن أمله، بأن يكون هناك خيرًا في الأفق، لمواطني قطاع غزة.

وحول التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام المحلي، بخصوص الحرب على قطاع غزة، قال السفير القطري: هذه التصريحات فسرت خطأ، وأخرجت عن سياقها، وأنا قصدت أن الوضع بغزة سيء، وعلى الجميع الانتباه، فلا توصلوا غزة لتتخذ قرارات صعبة، أو يُقدم المواطن على الانتحار أو الاستشهاد أو الحرب، بل أجعلوه يعيش ووفروا له سبل الحياة.

وختم العمادي حديثه قائلًا: أن الوضع الحالي بغزة، سواء التعليمي أو الاقتصادي في غزة على شفا الانهيار، "ونحن قدمنا مليون دولار في محاوة لإنقاذ الوضع، وليس لشيء مستدام، وهو يكفي لمدة ثلاثة شهور، ونحن نأمل من الأمم المتحدة، ضخ المزيد من المساعدات في الأيام المقبلة، بما في ذلك مساعدة وكالة الغوث (أونروا).

 

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