حلس: الوحدة هي الطريق الوحيد لانتصار القضية الفلسطينية

حلس: الوحدة هي الطريق الوحيد لانتصار القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، مفوض التعبئة والتنظيم للحركة في قطاع غزة أحمد حلس، اليوم الاثنين: إن الوحدة هي الطريق الوحيد لانتصار القضية الفلسطينية.

جاءت أقوال حلس، في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس محمود عباس، في افتتاح بطولة الطفلة الأسيرة عهد التميمي، التي ينظمها نادي المشتل الرياضي في غزة.

وأضاف حلس، أن شعبنا بكل أطيافه مُصر على تحقيق أهدافه الوطنية وحريته واستقلاله، بغض النظر عن كل الظروف التي تحيط بقضيتنا العادلة.

وتابع: "واليوم ونحن نتطلع إلى يوم تحرير كل أسرانا وأرضنا وشعبنا، فإننا نجد أنفسنا أمام حقيقة لا بد من التعامل معها بكل وضوح وإصرار، وهي قضية الوحدة الوطنية، ودون وحدتنا، تبقى كل نضالاتنا محفوفة بالمخاطر، فالوحدة هي الطريق الوحيد لانتصار القضية الفلسطينية".

وتوجه حلس، باسم الرئيس، بالتحية للأسرى في سجون الاحتلال وتحديداً الأسيرات الماجدات والأطفال، الذين يقبعون في سجون الاحتلال، مؤكداً أن حريتهم من أولوياتنا، قيادة وشعباً.

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