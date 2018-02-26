كهرباء غزة: تفعيل رسوم الاشتراك والثابت على العدادات مسبقة الدفع أول مارس المقبل

رام الله - دنيا الوطن

كشفت شركة توزيع الكهرباء عن نيتها تطبيق رسوم الاشتراك الثابت على العدادات مسبقة الدفع، إضافة إلى تفعيل دفع رسوم الاشتراك لذات العدادات، والبالغة 300 شيكل تدفع لمرة واحدة.



وبحسب جريدة الاقتصادية، فقد قال المهندس سمير مطير: إن امتناع شركة التوزيع عن جباية الرسوم الثابتة على الاشتراكات مسبقة الدفع البالغة 10 شواكل شهرياً بالإضافة إلى تجميد دفع رسوم الاشتراك البالغة 300 شيكل، كان بهدف تعزيز توجه المواطنين للعدادات مسبقة الدفع، والتي وصلت الآن بقطاع غزة وفقاً لحديث مطير إلى 70 ألف عداد مُسبق الدفع.



وأكد أن تفعيل رسوم الاشتراك الثابت، جاء بهدف تقديم خدمات الصيانة والبرمجة التي ترهق وتستنزف إمكانات الشركة نتاج حجم العدادات الكبير العامل في قطاع غزة، مشدداً على أن هذه الرسوم منصوص عليها ضمن لوائح وقوانين عمل الشركة وليست بالجديدة.



وأشار مدير عام شركة التوزيع بغزة إلى أن ثمن الاشتراك في الضفة الغربية وفقاً لقانون وأنظمة مجلس تنظيم الطاقة، يبلغ 1500 شيكل، مؤكداً أن شركة التوزيع تتعاطى بغزة وفقاً للأحوال الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون بالقطاع المحاصر.