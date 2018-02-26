عون: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية الوجود المسيحي في القدس

عون: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية الوجود المسيحي في القدس
رئيس الجمهورية اللبناني ​ميشال عون
رام الله - دنيا الوطن
دان رئيس الجمهورية اللبناني ​ميشال عون​، قرار سلطات الاحتلال ال​إسرائيل​ي، بفرض ضرائب على الكنائس والأديرة والمقامات الدينية في ​القدس​ المحتلة، بما يتنافى والقوانين والأعراف الدولية، وينقض الاتفاقيات الخاصة بأماكن العبادة".

ولفت عون، إلى أن "الكنائس والأديرة في الأراضي المقدسة، وفي مقدمتها كنيسة القيامة، ليست بأماكن سياحية، بل مقامات يحج إليها المؤمنون للتبرك والتقرب من الله".

واعتبر رئيس الجمهورية، أنّ القرار الإسرائيلي هذا بمثابة استهداف ممنهج لما تبّقى من وجود مسيحي في الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل التي تتعمّد التطهير العرقي والديني بحق كل ما ومن هو غير يهودي، تحقيقاً لمشروعها القائم على العنصرية بكافة وجوهها".

ودعا إلى "وقفة عالمية جامعة، تنطلق من الضمير العالمي؛ لتصل إلى وجدان الشعوب التواقة لقيم العدل والخير والسلام، وقبول الآخر، واحترام حرية المعتقد، تتحرك على أساسها الحكومات العربية والعالمية على وجه السرعة لوضع حد للمخطط الإسرائيلي الإلغائي، وذلك من أجل الإنسانية قاطبة".

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