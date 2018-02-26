الوفد الوزاري العربي من بروكسل: الإجراءات الأميركية الأخيرة لها تداعيات خطيرة

الوفد الوزاري العربي من بروكسل: الإجراءات الأميركية الأخيرة لها تداعيات خطيرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقد الوفد الوزاري العربي، والذي يضم الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء خارجية كل من: الأردن، وفلسطين والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعاً مهماً في بروكسل اليوم الاثنين، مع نظرائهم من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، والممثلة العليا للسياسة الأوروبية فيدريكا موجيريني".

وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحافي له، أن القضية الفلسطينية كانت المسألة الوحيدة التي طرحها الوزراء العرب على طاولة النقاش، حيث شدد أبو الغيط  في حديثه على خطورة تداعيات الخطوة الأمريكية المُزمعة بنقل السفارة في أيار/ مايو القادم بالتزامن مع ذكرى النكبة، مُثمناً المواقف الأوروبية الملتزمة بالقانون الدولي والرافضة لتوجهات الإدارة الأمريكية في هذا الموضوع، ومؤكداً ضرورة اضطلاع الدول الأوروبية بدورٍ أكثر فاعلية في دعم مسار التسوية السياسية بين فلسطين وإسرائيل.

وأضاف: إن الوفد الوزاري العربي، دعا الدول الأوروبية إلى ممارسة التأثير على الإدارة الأمريكية لضمان خروج خطة السلام التي تعتزم طرحها، بشكل ينسجم مع الأسس المرجعية المتفق عليها لعملية السلام، وكذلك مع مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مُضيفاً أن الوفد دعا الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى الإقدام على هذه الخطوة المهمة التي من شأنها تعزيز فرص السلام، كما ناقش الوزراء البدائل المطروحة؛ لتحريك ملف التسوية في حال أصرت الولايات المتحدة على التخلي عن دورها كوسيط نزيه بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح عفيفي، أن الوزراء العرب، شددوا على أهمية الحفاظ على دور (أونروا) التي تقدم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين، كما ينطوي استمرارها في أداء عملها على رسالة سياسية، بأن قضية اللاجئين تظل واحدة من أهم قضايا الوضع النهائي.

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