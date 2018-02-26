ماذا قال حزب الله عن موعد نقل السفارة في ذكرى النكبة؟

ماذا قال حزب الله عن موعد نقل السفارة في ذكرى النكبة؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر حزب الله في بيان، أن "قرار تحديد موعد نقل السفارة الأميركية إلى القدس في منتصف أيار/ مايو المقبل، يأتي استكمالاً للعدوان، الذي بدأه الرئيس الأميركي قبل أشهر، وهو جزء من سياق متواصل؛ لتهويد القدس، وتصفية القضية الفلسطينية".

وقال الحزب: إن "تزامن هذا القرار مع ذكرى النكبة هو إمعان في إذلال العرب والمسلمين، يكشف عن استخفاف الإدارة الأميركية بالأمتين العربية والإسلامية، وكل ما يسمى بالمجتمع الدولي".

وأضاف حزب الله: "أنه من المؤكد، أن التواطؤ الرسمي العربي، شجّع واشنطن على المضي في هذا القرار العدواني، والإسراع بتنفيذه".

وإذ دان حزب الله بشدة هذا القرار، دعا الشعوب العربية والإسلامية والأحرار في العالم إلى القيام بتحركات فاعلة؛ لفضح هذا العدوان والوقوف بوجهه، ورأى أن المقاومة والانتفاضة، هما السبيل المُجدي، لاستعادة الأرض المحتلة وكافة المقدسات.

وأدان حزب الله واستنكر، قيام الاحتلال الإسرائيلي بفرض ضرائب على دور العبادة المسيحية في مدينة القدس المحتلة في محاولة لإضعاف الوجود المسيحي فيها، الأمر الذي دفع القيمين على كنيسة القيامة لإغلاقها احتجاجاً على هذه الإجراءات التعسفية.

ورفض حزب الله هذه الخطوة بشدة، مؤكداً أن مدينة القدس هي مدينة لجميع المؤمنين من كافة الديانات السماوية، وستبقى كذلك، وعلى الدول والشعوب الحرة والمنظمات الفاعلة التصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي المس بمقدسات المسلمين والمسيحيين، والقيام بكل ما من شأنه تثبيتهم في أرضهم والحفاظ على حقوقهم.

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