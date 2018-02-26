تركيا تعلن مشاركتها في مؤتمر المانحين لإنشاء محطة مياه بغزة

تركيا تعلن مشاركتها في مؤتمر المانحين لإنشاء محطة مياه بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، مشاركة بلاده في مؤتمر المانحين، الذي سيساهم في تنفيذ مشروع محطة تحلية المياه المركزي في قطاع غزة، والذي سيسهم في حل مشكلة المياه في قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقده رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز في مقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة، اليوم الاثنين، بحضور سفير فلسطين لدى تركيا فايد مصطفى.

وأشاد غنيم بالدور الذي تلعبه تركيا في دعم فلسطين، مؤكداً أهمية مشاركة تركيا في مؤتمر المانحين الدولي، ودعمها المالي لصالح مشروع إنشاء محطة التحلية.

وأوصى غنيم الجانب التركي بالتحرك مع الدول المانحة، والتي تربطها علاقات قوية مع تركيا؛ لحثهم على المشاركة في المؤتمر، وتوفير الدعم اللازم من أجل إنجاح المؤتمر، والبدء في تنفيذ أكبر مشروع مائي في فلسطين، وهو المحطة المركزية في غزة، التي ستنقذ مليونيّ مواطن من كارثة محتملة في 2020.

وأكد أن مشروع إنشاء محطة التحلية المركزية، هو مشروع استراتيجي، يهدف لتحسين الوضع المائي في فلسطين، والذي يعني تحسين كافة مناحي الحياة، ولأن هذا المشروع ينسجم مع تطلعات الحكومة التركية في دعم فلسطين.

كما التقى غنيم والوفد المرافق له، في اجتماع آخر الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية مراد أتيس، ضمن سلسلة لقاءات دولية مكثفة، يعقدها غنيم، تحضيراً لمؤتمر المانحين الدولي المنوي عقده في 20 آذار/ مارس في بروكسل.

من جانبه، رحب الجانب التركي بالزيارة، وأعلن عن المشاركة والدعم في مؤتمر المانحين، الذي سيساهم في تنفيذ مشروع استراتيجي، يهدف لتحسين الوضع المائي في فلسطين، والذي يعني تحسين كافة مناحي الحياة، ولأن هذا ينسجم من تطلعات الحكومة التركية الهادف إلى مساعدة فلسطين ودعمها.

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