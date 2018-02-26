مجلس النواب الأردني: مدخل الأمن والسلام للمنطقة يأتي عبر حل القضية الفلسطينية

مجلس النواب الأردني: مدخل الأمن والسلام للمنطقة يأتي عبر حل القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، أن مدخل الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لن يتأتى إلا عبر حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وعبر إعلان قيام دولة فلسطين التاريخية على ترابها الوطني على حدود الرابع من حزيران/ يونيو من العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف لدى استقباله اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب الجورجي ايراكلي كوباخيدزه، والوفد المرافق له، أن مجلس النواب "يعتبر القرار الأميركي، المتضمن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن إليها، خطوة محبطة، ستؤثر سلباً على استمرارية جهود العملية السلمية، وتصب في مصلحة قوى التطرف والإرهاب على حساب قوى الاعتدال في المنطقة.

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