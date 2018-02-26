فيديو: هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي بالطفل التميمي

أفرج الاحتلال ظهر اليوم الاثنين، عن الطفل الجريح محمد التميمي (15 عامًا)، من قرية النبي صالح، بعد ساعات من اعتقاله.
وقال والد الطفل في تصريحات صحفية: إنّ الاحتلال أفرج عن ابنه الذي أصيب برصاصة في رأسه قبل نحو شهرين، ما أدى لتهتّك عظام جمجمته، وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية ثانية له لإعادة عظام الجمجمة، وذلك في 4 آذار/ مارس المقبل.
وأضاف التميمي، أنّهم تواصلوا مع الارتباط الفلسطيني، وأبلغوه بحالة ابنهم، وحساسيّة وضعه الصحيّ، الأمر الذي ساهم بالإفراج عنه، بعد خضوعه لجلسات تحقيق في مركز "بنيامين" الإسرائيلي شمال رام الله.