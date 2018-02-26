فيديو: هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي بالطفل التميمي

رام الله - دنيا الوطنأفرج الاحتلال ظهر اليوم الاثنين، عن الطفل الجريح محمد التميمي (15 عامًا)، من قرية النبي صالح، بعد ساعات من اعتقاله.وقال والد الطفل في تصريحات صحفية: إنّ الاحتلال أفرج عن ابنه الذي أصيب برصاصة في رأسه قبل نحو شهرين، ما أدى لتهتّك عظام جمجمته، وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية ثانية له لإعادة عظام الجمجمة، وذلك في 4 آذار/ مارس المقبل.وأضاف التميمي، أنّهم تواصلوا مع الارتباط الفلسطيني، وأبلغوه بحالة ابنهم، وحساسيّة وضعه الصحيّ، الأمر الذي ساهم بالإفراج عنه، بعد خضوعه لجلسات تحقيق في مركز "بنيامين" الإسرائيلي شمال رام الله.