مفوض حقوق الإنسان يدين إساءة بعض الدول استخدام (الفيتو)

مفوض حقوق الإنسان يدين إساءة بعض الدول استخدام (الفيتو)
رام الله - دنيا الوطن
انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، إساءة بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي استخدام حق النقض (الفيتو).

يذكر، أن إدانة الحسين لإساءة استخدام (الفيتو) الذي يمنح صلاحيات استثنائية لخمس دول هي: بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، تعد هي الأقوى التي تصدر من مسؤول كبير بالأمم المتحدة.

واتهم المفوض السامي لحقوق الإنسان، الدول الأعضاء التي لها حق (الفيتو) بأنها المسؤول الثاني عن انتهاكات حقوق الإنسان، الأكثر فظاعة بعد المجرمين، الذين يرتكبون أعمال القتل والتشويه.

ولم يشر المسؤول الأممي أثناء حديثه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى قضايا بعينها تم فيها إساءة استخدام حق النقض، ولكنه تحدث بشكل عام، وشجب أفظع المجازر الإنسانية التي حدثت في الآونة الأخيرة في سوريا والكونغو الديمقراطية واليمن وبوروندي وميانمار.

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