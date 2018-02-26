عساف: خطتنا في عام 2018 توسيع انتشار المواطنين في مناطق (ج)

عساف: خطتنا في عام 2018 توسيع انتشار المواطنين في مناطق (ج)
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، وكادر من الهيئة اليوم، محافظ بيت لحم جبريل البكري؛ للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بقضية الجدار والاستيطان.

كما عقدت ورشة قانونية، حضرها محامي الهيئة غياث ناصر؛ لبحث القضايا القانونية، بمشاركة ممثلين عن المناطق المهددة بالمحافظة.

وأكد عساف استعداد الهيئة لتوفير ما يلزم من أجل تعزيز صمود المواطنين في المناطق المصنفة (ج) والمهددة بالمصادرة، مضيفاً خلال زيارته والكادر لبلدة تقوع شرق بيت لحم أن الهيئة مستعدة لتغطية الأمور القانونية، وما يتعلق بالمساحة و(كواشين) الطابو العثماني.

وأشاد عساف بثبات الأهالي في المنطقة وصمودهم، مشيراً إلى أن تقوع من المناطق المستهدفة من قبل سلطات الاحتلال، ومحاطة بالمستوطنات من كافة الجهات، وتشكل أسطورة في المقاومة الشعبية.




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