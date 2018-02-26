أبو دياك يناقش مع ديوان الموظفين ومكافحة الفساد قانون الحصول على المعلومات

أبو دياك يناقش مع ديوان الموظفين ومكافحة الفساد قانون الحصول على المعلومات
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع وزير العدل علي أبو دياك في مكتبه برام الله اليوم الاثنين، مع رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، بحضور وفد من هيئة مكافحة الفساد، لمناقشة مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات.

وتناول الاجتماع أهمية مشروع القانون في تأهيل دولة فلسطين في الدخول إلى مبادرة الحكومة المنفتحة والاستجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة التي انضمت إليها فلسطين، وتعزيز بيئة الشفافية في المؤسسات من خلال تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الحصول على المعلومات، وتنظيم وتفعيل مبدأ التدفق الحر للمعلومات.

وتم الاتفاق على عرض الموضوع على مجلس الوزراء؛ لتشكيل لجنة للخروج بالصيغة النهائية لمشروع قانون حق الحصول على المعلومات.


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