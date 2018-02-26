فتح بإقليم القدس تدين قرارات الاحتلال ضد الكنائس والمقدسات الدينية

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إقليم القدس، بياناً صحفياً دانت فيه قرارات حكومة الاحتلال ضد الكنائس والمقدسات الدينية في المدينة المقدسة.



وأكد إقليم القدس في بيانه، أن توجهات وقرارات الاحتلال ضد الكنائس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والتلاعب بالوضع التاريخي لمدينة القدس، هو استهداف للوجود بكافة أطياف وشرائح شعبنا الفلسطيني من مسيحيين ومسلمين.



وقال أمين سر حركة فتح بالقدس شادي مطور: إن إغلاق كنيسة القيامة، وسائر الكنائس الأخرى في القدس كخطوة غير مسبوقة، احتجاجًا على فرض الاحتلال الضرائب على الكنائس في المدينة المقدسة، بعد أن أقرت حكومة الاحتلال فرضها ضرائب باهظة عليها، جاء ضمن خطة ممنهجة، وتنفيذاً لسياسة الأمر الواقع واستكمالاً لإعلان الإدارة الأمريكية بما يسمى (القدس عاصمة لدولة الاحتلال)، وأحكام السيطرة الكاملة على القدس.



وأضاف، أن إخواننا وأبناء شعبنا المسيحيين هم جزء من الهوية الفلسطينية، وهم من أبناء شعبنا الفلسطيني، وبالتالي أي اعتداء على ممتلكاتهم وكنائسهم هو اعتداء يمس كافة أبناء شعبنا الفلسطيني، وسنقف كما دوماً معاً مدافعين عن كنائسنا ومساجدنا، رافضين قرارات وسياسات الذل والخنوع، التي يحاول الاحتلال فرضها على شعبنا ومقدساته وحقوقه.



واعتبر مطور، أن فرض الضرائب على الكنائس، وفرض سياسة الأمر الواقع في القدس، هو اعتداء على الوجود العربي الإسلامي وعلى كافة أبناء وشعوب امتنا العربية والاسلامية، مما يستدعي تحرك عاجل للمنظمات الدولية والحقوقية، على رأسها الأمم المتحدة ومنظمة (يونيسكو)، لوقف هذه المجزرة التي يرتكبها الاحتلال بحق دور العبادة الإسلامية والمسيحية في فلسطين عامة والقدس خاصة.



ويُشار إلى أن سلطات الاحتلال، فرضت ضريبة أملاك على الكنائس المقدسية، والتي تصل قيمتها إلى ملايين الشواكل سنوياً، الأمر الذي اعتبره إقليم القدس منافياً للوضع القانوني والتاريخي حسب الأعراف والقوانين الدولية المعنية بحماية المقدسات الدينية، مطالباً بوقفة جدية لوقف انتهاكات الاحتلال وتماديه في اعتداءاته على أرضنا فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف.