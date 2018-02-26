الهرفي يلتقي مسؤول إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية

رام الله - دنيا الوطن

في إطار اللقاءات المكثفة التي تجريها سفارة فلسطين في فرنسا مع الإدارة الفرنسية، التقى السفير سلمان الهرفي ترافقه المستشار الأول في السفارة هالة أبو حصيرة، بالسيد جيروم بونافون المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية، بحضور السيد رفائيل ديزيند مسؤول ملف فلسطين في الخارجية.



وسلم السفير الهرفي للسيد بونافون نسخة من خطة الرئيس محمود عباس للتوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة، والتي جاءت في خطابه في مجلس الأمن الدولي، كما وضع السفير الهرفي مضيفه بصورة آخر ردود الفعل الدولية والإقليمية والمحلية الإيجابية والمرحبة بهذه المبادرة باعتبارها تخط لنهج جديد في عملية السلام التي أثبت النهج الأمريكي القائم على التفرد في رعايتها فشله التام في التوصل الى حل سياسي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة صاحبة السيادة والمتواصلة جغرافياً بعاصتمها الأبدية القدس.



وأكد السيد بونافون بدوره على أن فرنسا تدرس بجدية مبادرة الرئيس عباس للسلام، كما أكد على الموقف الفرنسي الثابت من ضرورة التوصل لحل سلمي للقضية الفلسطينية، وعلى موقف فرنسا من الوضع في مدينة القدس المحتلة ورفض إعلان الرئيس ترامب الذي اعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما أكد السيد بونافون على تمسك فرنسا بحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعلى إدانة الاستيطان.



وبحث الطرفان الاجتماع الأوروبي العربي المشترك في بروكسل والذي سيضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية اللجنة العربية السداسية بهدف إنقاذ عملية السلام من التدهور الخطير إثر إعلان الرئيس ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل. كما بحث الطرفان الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الى فلسطين واللقاءات التي سيعقدها هناك في إطار الجهود الفرنسية الداعمة لفلسطين.



وتم التطرق خلال اللقاء الى الاجتماع الحكومي الفلسطيني الفرنسي المشترك الثاني والذي من المقرر عقده في رام الله منتصف هذا العام والمجالات التي سيبحثها الاجتماع وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين فلسطين وفرنسا.