الشرطة تكشف ملابسات سرقة 12 ألف شيكل من داخل منزل بالخليل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة 12 ألف شيكل من داخل منزل بالخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة اليوم، ملابسات سرقة مبلغ 12 ألف شيكل من داخل منزل في بلدة إذنا غربي الخليل، وألقت القبض على الفاعل.

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى، تقدم بها أحد المواطنين لشرطة المباحث العامة، تتعلق بقيام مجهول بالتسلل إلى منزله ليلاً وسرقة مبلغ 12 ألف شيكل منه، بناء على ذلك باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري؛ لكشف ملابسات القضية، وإلقاء القبض على الفاعل.

وأضاف البيان، بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة، تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه وضبط كامل المبلغ بحوزته، حيث أفاد بعد سماع أقواله بقيامه بالتسلل لمنزل المشتكي ليلاً، وسرقة مبلغ 12 ألف شيكل قبل أن يلوذ بالفرار.

وأكد البيان توقيف المشتبه به 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

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